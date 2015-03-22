Сьон - Тун

|12 тур
|19 октября, воскресенье
|15:45
|Сьон
|0:0
|Тун
|7 тур
|30 августа, суббота
|19:45
|Тун
|2:1
|Сьон
|34 тур
|11 мая, воскресенье
|15:45
|Сьон
|3:1
|Тун
|22 тур
|22 февраля, суббота
|22:45
|Тун
|3:1
|Сьон
|12 тур
|19 октября, суббота
|21:45
|Тун
|1:0
|Сьон
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|15:45
|Сьон
|0:0
|Тун
|34 тур
|25 мая, суббота
|19:45
|Сьон
|0:1
|Тун
|21 тур
|24 февраля, воскресенье
|16:45
|Тун
|4:0
|Сьон
|13 тур
|20 октября, суббота
|21:45
|Тун
|1:1
|Сьон
|9 тур
|22 сентября, суббота
|21:45
|Сьон
|2:1
|Тун
|31 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Тун
|1:1
|Сьон
|24 тур
|10 марта, суббота
|20:45
|Сьон
|1:0
|Тун
|14 тур
|29 октября, суббота
|19:45
|Сьон
|2:0
|Тун
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:00
|Тун
|0:3
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|24
|6
|6
|84:41
|+43
|78
|2.
|Янг Бойз
|36
|19
|9
|8
|64:45
|+19
|66
|3.
|Цюрих
|36
|15
|8
|13
|55:48
|+7
|53
|4.
|Тун
|36
|13
|13
|10
|47:45
|+2
|52
|5.
|Люцерн
|36
|12
|11
|13
|54:46
|+8
|47
|6.
|Санкт-Галлен
|36
|13
|8
|15
|57:65
|-8
|47
|7.
|Сьон
|36
|12
|9
|15
|47:48
|-1
|45
|8.
|Грассхоппер
|36
|11
|10
|15
|50:56
|-6
|43
|9.
|Вадуц
|36
|7
|10
|19
|28:59
|-31
|31
|10.
|Арау
|36
|6
|12
|18
|31:64
|-33
|30