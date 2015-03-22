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Сьон - Тун

22.03.2015, Воскресенье, 15:45 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Суперлига, 25 тур Сьон - Тун
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
12 тур
19 октября, воскресенье 15:45 Сьон 0:0 Тун
7 тур
30 августа, суббота 19:45 Тун 2:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
34 тур
11 мая, воскресенье 15:45 Сьон 3:1 Тун
22 тур
22 февраля, суббота 22:45 Тун 3:1 Сьон
12 тур
19 октября, суббота 21:45 Тун 1:0 Сьон
6 тур
25 августа, воскресенье 15:45 Сьон 0:0 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 19:45 Сьон 0:1 Тун
21 тур
24 февраля, воскресенье 16:45 Тун 4:0 Сьон
13 тур
20 октября, суббота 21:45 Тун 1:1 Сьон
9 тур
22 сентября, суббота 21:45 Сьон 2:1 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Сьон
24 тур
10 марта, суббота 20:45 Сьон 1:0 Тун
14 тур
29 октября, суббота 19:45 Сьон 2:0 Тун
8 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Тун 0:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 19:45 Тун 3:1 Сьон
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Тун
14 тур
6 ноября, суббота 19:45 Тун 1:0 Сьон
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Тун
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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