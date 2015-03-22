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Янг Бойз - Цюрих

22.03.2015, Воскресенье, 18:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 25 тур Янг Бойз - Цюрих
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
10 тур
28 сентября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 2:1 Цюрих
3 тур
3 августа, воскресенье 15:45 Цюрих 2:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
29 тур
13 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
24 тур
9 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 1:3 Цюрих
10 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:1 Цюрих
4 тур
4 августа, воскресенье 15:45 Цюрих 1:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
26 мая, воскресенье 15:45 Янг Бойз 2:4 Цюрих
21 тур
23 февраля, суббота 22:45 Цюрих 4:0 Янг Бойз
12 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Цюрих 1:1 Янг Бойз
5 тур
12 августа, воскресенье 15:45 Янг Бойз 4:1 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
1 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 1:0 Цюрих
27 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
10 тур
24 сентября, суббота 19:45 Цюрих 1:2 Янг Бойз
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:3 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
19 апреля, вторник 21:45 Цюрих 2:1 Янг Бойз
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:2 Цюрих
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
6 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Цюрих
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
33 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Цюрих 0:2 Янг Бойз
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:1 Цюрих
10 тур
23 сентября, среда 22:15 Янг Бойз 3:0 Цюрих
1 тур
14 июля, вторник 00:00 Цюрих 2:3 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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