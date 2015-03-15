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Арау - Янг Бойз

15.03.2015, Воскресенье, 15:45 мск Арау, стадион Брюгглифельд Швейцария. Суперлига, 24 тур Арау - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
11 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Арау 3:2 Янг Бойз
2 тур
27 июля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:1 Арау
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
7 мая, среда 21:45 Янг Бойз 2:2 Арау
27 тур
29 марта, суббота 22:45 Арау 2:1 Янг Бойз
13 тур
26 октября, суббота 21:45 Янг Бойз 3:0 Арау
5 тур
10 августа, суббота 21:45 Арау 0:4 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
28 тур
3 апреля, суббота 19:45 Арау 1:5 Янг Бойз
27 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Арау
12 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:0 Арау
3 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Арау 0:3 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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