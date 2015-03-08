Янг Бойз - Сьон

|15 тур
|9 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|9 тур
|24 сентября, среда
|22:30
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|15 тур
|9 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|9 тур
|24 сентября, среда
|22:30
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|30 тур
|17 апреля, четверг
|21:45
|Янг Бойз
|0:0
|Сьон
|23 тур
|26 февраля, среда
|21:30
|Сьон
|3:0
|Янг Бойз
|11 тур
|5 октября, суббота
|21:45
|Сьон
|2:2
|Янг Бойз
|1 тур
|13 июля, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|2:0
|Сьон
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:0
|Янг Бойз
|24 тур
|17 марта, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|0:0
|Сьон
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|3:1
|Сьон
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|15:45
|Сьон
|1:0
|Янг Бойз
|35 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:0
|Сьон
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|19:00
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|2 тур
|23 июля, суббота
|19:45
|Сьон
|1:2
|Янг Бойз
|34 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|26 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:2
|Янг Бойз
|16 тур
|28 ноября, воскресенье
|15:30
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:0
|Янг Бойз
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|24
|6
|6
|84:41
|+43
|78
|2.
|Янг Бойз
|36
|19
|9
|8
|64:45
|+19
|66
|3.
|Цюрих
|36
|15
|8
|13
|55:48
|+7
|53
|4.
|Тун
|36
|13
|13
|10
|47:45
|+2
|52
|5.
|Люцерн
|36
|12
|11
|13
|54:46
|+8
|47
|6.
|Санкт-Галлен
|36
|13
|8
|15
|57:65
|-8
|47
|7.
|Сьон
|36
|12
|9
|15
|47:48
|-1
|45
|8.
|Грассхоппер
|36
|11
|10
|15
|50:56
|-6
|43
|9.
|Вадуц
|36
|7
|10
|19
|28:59
|-31
|31
|10.
|Арау
|36
|6
|12
|18
|31:64
|-33
|30