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Янг Бойз - Сьон

08.03.2015, Воскресенье, 15:45 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 23 тур Янг Бойз - Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
15 тур
9 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:1 Сьон
9 тур
24 сентября, среда 22:30 Сьон 0:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
30 тур
17 апреля, четверг 21:45 Янг Бойз 0:0 Сьон
23 тур
26 февраля, среда 21:30 Сьон 3:0 Янг Бойз
11 тур
5 октября, суббота 21:45 Сьон 2:2 Янг Бойз
1 тур
13 июля, суббота 21:45 Янг Бойз 2:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:0 Янг Бойз
24 тур
17 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 0:0 Сьон
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:45 Янг Бойз 3:1 Сьон
6 тур
19 августа, воскресенье 15:45 Сьон 1:0 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
35 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:0 Сьон
20 тур
12 февраля, воскресенье 19:00 Сьон 0:1 Янг Бойз
17 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
2 тур
23 июля, суббота 19:45 Сьон 1:2 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
26 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:2 Янг Бойз
16 тур
28 ноября, воскресенье 15:30 Янг Бойз 2:1 Сьон
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Сьон 2:0 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 Сьон 4:1 Янг Бойз
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Сьон
16 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 3:1 Янг Бойз
7 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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