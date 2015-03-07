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Базель - Тун

07.03.2015, Суббота, 22:00 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 23 тур Базель - Тун
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
10 тур
27 сентября, суббота 22:00 Базель 1:1 Тун
3 тур
2 августа, суббота 19:45 Тун 2:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
28 тур
6 апреля, воскресенье 15:45 Базель 0:0 Тун
23 тур
2 марта, воскресенье 16:45 Тун 2:2 Базель
15 тур
23 ноября, суббота 22:45 Базель 4:1 Тун
9 тур
25 сентября, среда 21:45 Тун 0:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 15:45 Тун 2:2 Базель
24 тур
17 марта, воскресенье 16:45 Базель 1:0 Тун
17 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Тун 3:2 Базель
5 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
2 мая, среда 21:45 Базель 2:1 Тун
27 тур
31 марта, суббота 19:45 Тун 2:3 Базель
10 тур
24 сентября, суббота 19:45 Тун 1:1 Базель
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Базель 2:1 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Базель 5:1 Тун
19 тур
6 февраля, воскресенье 18:00 Тун 2:3 Базель
15 тур
13 ноября, суббота 19:45 Базель 1:3 Тун
6 тур
21 августа, суббота 19:45 Тун 1:1 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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