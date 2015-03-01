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Санкт-Галлен - Грассхоппер

01.03.2015, Воскресенье, 15:45 мск Санкт-Галлен, стадион АФГ-Арена Швейцария. Суперлига, 22 тур Санкт-Галлен - Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
15 тур
8 ноября, суббота 22:00 Грассхоппер 3:0 Санкт-Галлен
9 тур
24 сентября, среда 21:45 Санкт-Галлен 3:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
7 мая, среда 21:45 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
21 тур
16 февраля, воскресенье 16:45 Санкт-Галлен 1:5 Грассхоппер
10 тур
28 сентября, суббота 21:45 Грассхоппер 0:1 Санкт-Галлен
1 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Санкт-Галлен 1:2 Грассхоппер
23 тур
9 марта, суббота 22:45 Грассхоппер 3:1 Санкт-Галлен
11 тур
1 октября, понедельник 21:45 Грассхоппер 1:0 Санкт-Галлен
4 тур
4 августа, суббота 21:45 Санкт-Галлен 1:1 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
20 апреля, среда 21:45 Грассхоппер 1:3 Санкт-Галлен
19 тур
6 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:4 Грассхоппер
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:2 Грассхоппер
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Грассхоппер
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:1 Санкт-Галлен
14 тур
28 октября, среда 21:45 Санкт-Галлен 1:0 Грассхоппер
5 тур
8 августа, суббота 19:45 Грассхоппер 1:3 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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