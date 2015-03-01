Санкт-Галлен - Грассхоппер

|15 тур
|8 ноября, суббота
|22:00
|Грассхоппер
|3:0
|Санкт-Галлен
|9 тур
|24 сентября, среда
|21:45
|Санкт-Галлен
|3:0
|Грассхоппер
|15 тур
|8 ноября, суббота
|22:00
|Грассхоппер
|3:0
|Санкт-Галлен
|9 тур
|24 сентября, среда
|21:45
|Санкт-Галлен
|3:0
|Грассхоппер
|33 тур
|7 мая, среда
|21:45
|Грассхоппер
|2:0
|Санкт-Галлен
|21 тур
|16 февраля, воскресенье
|16:45
|Санкт-Галлен
|1:5
|Грассхоппер
|10 тур
|28 сентября, суббота
|21:45
|Грассхоппер
|0:1
|Санкт-Галлен
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Грассхоппер
|35 тур
|29 мая, среда
|22:30
|Санкт-Галлен
|1:2
|Грассхоппер
|23 тур
|9 марта, суббота
|22:45
|Грассхоппер
|3:1
|Санкт-Галлен
|11 тур
|1 октября, понедельник
|21:45
|Грассхоппер
|1:0
|Санкт-Галлен
|4 тур
|4 августа, суббота
|21:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Грассхоппер
|29 тур
|20 апреля, среда
|21:45
|Грассхоппер
|1:3
|Санкт-Галлен
|19 тур
|6 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|1:4
|Грассхоппер
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|2:0
|Санкт-Галлен
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|1:2
|Грассхоппер
|31 тур
|18 апреля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:1
|Грассхоппер
|24 тур
|14 марта, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|2:1
|Санкт-Галлен
|14 тур
|28 октября, среда
|21:45
|Санкт-Галлен
|1:0
|Грассхоппер
|5 тур
|8 августа, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|1:3
|Санкт-Галлен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|24
|6
|6
|84:41
|+43
|78
|2.
|Янг Бойз
|36
|19
|9
|8
|64:45
|+19
|66
|3.
|Цюрих
|36
|15
|8
|13
|55:48
|+7
|53
|4.
|Тун
|36
|13
|13
|10
|47:45
|+2
|52
|5.
|Люцерн
|36
|12
|11
|13
|54:46
|+8
|47
|6.
|Санкт-Галлен
|36
|13
|8
|15
|57:65
|-8
|47
|7.
|Сьон
|36
|12
|9
|15
|47:48
|-1
|45
|8.
|Грассхоппер
|36
|11
|10
|15
|50:56
|-6
|43
|9.
|Вадуц
|36
|7
|10
|19
|28:59
|-31
|31
|10.
|Арау
|36
|6
|12
|18
|31:64
|-33
|30