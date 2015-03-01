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Тун - Янг Бойз

01.03.2015, Воскресенье, 15:45 мск Тун, стадион Арена Тун Швейцария. Суперлига, 22 тур Тун - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
16 тур
23 ноября, воскресенье 18:00 Тун 0:1 Янг Бойз
4 тур
10 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
35 тур
15 мая, четверг 22:30 Тун 0:3 Янг Бойз
19 тур
2 февраля, воскресенье 19:00 Янг Бойз 2:1 Тун
17 тур
8 декабря, воскресенье 19:00 Тун 1:0 Янг Бойз
3 тур
28 июля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:2 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
36 тур
1 июня, суббота 22:30 Тун 2:2 Янг Бойз
27 тур
14 апреля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:2 Тун
10 тур
27 сентября, четверг 21:45 Тун 2:1 Янг Бойз
3 тур
29 июля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:0 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
34 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Тун 2:2 Янг Бойз
26 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:0 Тун
18 тур
10 декабря, суббота 20:45 Тун 1:1 Янг Бойз
6 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:2 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
30 апреля, суббота 22:15 Янг Бойз 0:1 Тун
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Янг Бойз
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:2 Тун
1 тур
17 июля, суббота 19:45 Тун 1:1 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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