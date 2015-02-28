Введите ваш ник на сайте

Базель - Вадуц

28.02.2015, Суббота, 22:00 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 22 тур Базель - Вадуц
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
15 тур
9 ноября, воскресенье 15:45 Вадуц 0:4 Базель
9 тур
23 сентября, вторник 21:45 Базель 3:1 Вадуц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
...
  • Читайте нас: 