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Янг Бойз - Базель

22.02.2015, Воскресенье, 18:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 21 тур Янг Бойз - Базель
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
12 тур
18 октября, суббота 22:00 Янг Бойз 0:1 Базель
7 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
34 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Базель
20 тур
8 февраля, суббота 22:45 Базель 3:2 Янг Бойз
16 тур
1 декабря, воскресенье 19:00 Янг Бойз 2:2 Базель
7 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Базель 2:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Янг Бойз 0:1 Базель
23 тур
10 марта, воскресенье 19:00 Базель 3:0 Янг Бойз
15 тур
3 ноября, суббота 22:45 Базель 2:0 Янг Бойз
9 тур
23 сентября, воскресенье 18:15 Янг Бойз 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
36 тур
23 мая, среда 22:15 Базель 1:2 Янг Бойз
21 тур
16 февраля, четверг 23:15 Янг Бойз 2:2 Базель
16 тур
19 ноября, суббота 20:45 Базель 1:0 Янг Бойз
1 тур
16 июля, суббота 22:15 Янг Бойз 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 22:15 Базель 2:1 Янг Бойз
27 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:3 Базель
17 тур
4 декабря, суббота 18:45 Базель 3:1 Янг Бойз
8 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:2 Базель
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
36 тур
16 мая, воскресенье 18:15 Янг Бойз 0:2 Базель
19 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Базель 4:0 Янг Бойз
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:30 Янг Бойз 2:0 Базель
8 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Базель 1:2 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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