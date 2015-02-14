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Базель - Сьон

14.02.2015, Суббота, 19:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 20 тур Базель - Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
13 тур
25 октября, суббота 22:00 Базель 1:1 Сьон
6 тур
17 августа, воскресенье 15:45 Сьон 2:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
29 тур
13 апреля, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Базель
21 тур
15 февраля, суббота 22:45 Базель 1:0 Сьон
10 тур
28 сентября, суббота 21:45 Базель 2:2 Сьон
8 тур
22 сентября, воскресенье 18:00 Сьон 1:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Базель
19 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Базель 3:0 Сьон
10 тур
26 сентября, среда 22:30 Базель 4:1 Сьон
4 тур
4 августа, суббота 21:45 Сьон 1:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:3 Базель
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Базель 0:0 Сьон
13 тур
26 октября, среда 21:45 Сьон 0:1 Базель
4 тур
6 августа, суббота 19:45 Базель 3:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Сьон 3:0 Базель
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Базель 1:0 Сьон
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Базель 1:1 Сьон
2 тур
24 июля, суббота 19:45 Сьон 1:2 Базель
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
28 тур
1 апреля, четверг 21:45 Базель 4:3 Сьон
27 тур
27 марта, суббота 19:45 Сьон 2:2 Базель
12 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Базель 5:0 Сьон
3 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Сьон 1:2 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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