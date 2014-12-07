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Санкт-Галлен - Сьон

07.12.2014, Воскресенье, 18:00 мск Санкт-Галлен, стадион АФГ-Арена Швейцария. Суперлига, 18 тур Санкт-Галлен - Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
2 тур
26 июля, суббота 22:00 Сьон 1:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
35 тур
15 мая, четверг 22:30 Санкт-Галлен 2:0 Сьон
27 тур
29 марта, суббота 22:45 Сьон 1:1 Санкт-Галлен
17 тур
8 декабря, воскресенье 16:45 Санкт-Галлен 2:0 Сьон
3 тур
28 июля, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
32 тур
11 мая, суббота 21:45 Санкт-Галлен 5:0 Сьон
20 тур
16 февраля, суббота 22:45 Сьон 1:0 Санкт-Галлен
15 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Санкт-Галлен 0:2 Сьон
8 тур
1 сентября, суббота 21:45 Сьон 0:3 Санкт-Галлен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Сьон
23 тур
5 марта, суббота 19:45 Сьон 2:0 Санкт-Галлен
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 0:2 Санкт-Галлен
6 тур
21 августа, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
36 тур
16 мая, воскресенье 18:00 Сьон 5:1 Санкт-Галлен
19 тур
6 февраля, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:0 Сьон
18 тур
5 декабря, суббота 19:45 Сьон 2:1 Санкт-Галлен
9 тур
12 сентября, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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