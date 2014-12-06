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Грассхоппер - Янг Бойз

06.12.2014, Суббота, 22:00 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Суперлига, 18 тур Грассхоппер - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
5 тур
13 августа, среда 21:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
32 тур
4 мая, воскресенье 18:00 Грассхоппер 5:0 Янг Бойз
26 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Янг Бойз 0:4 Грассхоппер
14 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 Грассхоппер 0:1 Янг Бойз
6 тур
25 августа, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
31 тур
7 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
20 тур
16 февраля, суббота 22:45 Грассхоппер 2:0 Янг Бойз
13 тур
21 октября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
2 тур
22 июля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 0:1 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
14 апреля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:2 Грассхоппер
25 тур
17 марта, суббота 20:45 Грассхоппер 2:0 Янг Бойз
12 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:1 Грассхоппер
5 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:3 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
10 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 2:2 Грассхоппер
23 тур
5 марта, суббота 19:45 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Грассхоппер
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:2 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
30 тур
13 апреля, вторник 21:45 Грассхоппер 2:1 Янг Бойз
25 тур
20 марта, суббота 19:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
13 тур
24 октября, суббота 19:45 Грассхоппер 2:1 Янг Бойз
4 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Грассхоппер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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