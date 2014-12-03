Люцерн - Янг Бойз

|8 тур
|14 сентября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Люцерн
|28 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|22 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|8 тур
|21 сентября, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|0:1
|Люцерн
|32 тур
|11 мая, суббота
|21:45
|Люцерн
|3:1
|Янг Бойз
|19 тур
|9 февраля, суббота
|22:45
|Янг Бойз
|3:2
|Люцерн
|14 тур
|28 ноября, среда
|23:15
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|33 тур
|5 мая, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|2:2
|Люцерн
|22 тур
|25 февраля, суббота
|20:45
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:0
|Люцерн
|4 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|32 тур
|7 мая, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|25 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:1
|Люцерн
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|2 тур
|24 июля, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|1:1
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|24
|6
|6
|84:41
|+43
|78
|2.
|Янг Бойз
|36
|19
|9
|8
|64:45
|+19
|66
|3.
|Цюрих
|36
|15
|8
|13
|55:48
|+7
|53
|4.
|Тун
|36
|13
|13
|10
|47:45
|+2
|52
|5.
|Люцерн
|36
|12
|11
|13
|54:46
|+8
|47
|6.
|Санкт-Галлен
|36
|13
|8
|15
|57:65
|-8
|47
|7.
|Сьон
|36
|12
|9
|15
|47:48
|-1
|45
|8.
|Грассхоппер
|36
|11
|10
|15
|50:56
|-6
|43
|9.
|Вадуц
|36
|7
|10
|19
|28:59
|-31
|31
|10.
|Арау
|36
|6
|12
|18
|31:64
|-33
|30