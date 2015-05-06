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Рубин-2 - Сызрань-2003

06.05.2015, Среда, 17:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 22 тур Рубин-2 - Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
1 тур
18 июля, пятница 19:00 Сызрань-2003 5:0 Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
21 тур
30 апреля, среда 19:00 Сызрань-2003 1:0 Рубин-2
11 тур
19 сентября, четверг 16:00 Рубин-2 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
27 тур
15 мая, среда 19:00 Сызрань-2003 1:0 Рубин-2
11 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Рубин-2 2:1 Сызрань-2003
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
37 тур
24 мая, четверг 16:00 Рубин-2 0:2 Сызрань-2003
23 тур
15 сентября, четверг 19:00 Сызрань-2003 4:1 Рубин-2
11 тур
24 июня, пятница 17:00 Рубин-2 0:1 Сызрань-2003
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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