Лада-Тольятти - Волга

|1 тур
|18 июля, пятница
|18:00
|Волга
|3:0
|Лада-Тольятти
|1 тур
|18 июля, пятница
|18:00
|Волга
|3:0
|Лада-Тольятти
|20 тур
|24 апреля, четверг
|18:00
|Волга
|1:0
|Лада-Тольятти
|10 тур
|14 сентября, суббота
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|Волга
|32 тур
|2 июня, воскресенье
|18:00
|Волга
|0:2
|Лада-Тольятти
|16 тур
|11 октября, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:0
|Волга
|22 тур
|30 августа, воскресенье
|17:00
|Лада-Тольятти
|1:0
|Волга
|6 тур
|22 мая, пятница
|18:00
|Волга
|2:0
|Лада-Тольятти
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Носта
|24
|7
|7
|10
|20:30
|-10
|28
|2.
|Нефтехимик
|24
|7
|5
|12
|24:32
|-8
|26
|3.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|9
|10
|27:36
|-9
|24
|4.
|Динамо Кр
|24
|4
|8
|12
|17:34
|-17
|20
|5.
|Спартак Й-О
|24
|1
|7
|16
|17:67
|-50
|10