Введите ваш ник на сайте

Лада-Тольятти - Волга

06.05.2015, Среда, 17:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 22 тур Лада-Тольятти - Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
1 тур
18 июля, пятница 18:00 Волга 3:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 18:00 Волга 1:0 Лада-Тольятти
10 тур
14 сентября, суббота 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
32 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Волга 0:2 Лада-Тольятти
16 тур
11 октября, четверг 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
22 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Лада-Тольятти 1:0 Волга
6 тур
22 мая, пятница 18:00 Волга 2:0 Лада-Тольятти
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Носта 24 7 7 10 20:30 -10 28
2. Нефтехимик 24 7 5 12 24:32 -8 26
3. Лада-Тольятти 24 5 9 10 27:36 -9 24
4. Динамо Кр 24 4 8 12 17:34 -17 20
5. Спартак Й-О 24 1 7 16 17:67 -50 10
...
  • Читайте нас: 