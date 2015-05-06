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Челябинск - Нефтехимик

06.05.2015, Среда, 16:30 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 22 тур Челябинск - Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
1 тур
18 июля, пятница 18:00 Нефтехимик 3:2 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
37 тур
24 мая, четверг 16:30 Челябинск 0:0 Нефтехимик
23 тур
15 сентября, четверг 16:00 Нефтехимик 2:0 Челябинск
11 тур
24 июня, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
14 тур
10 августа, вторник 16:30 Челябинск 0:1 Нефтехимик
2 тур
4 мая, вторник 18:00 Нефтехимик 2:0 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
25 тур
19 сентября, суббота 13:00 Нефтехимик 0:3 Челябинск
9 тур
11 июня, четверг 16:30 Челябинск 6:0 Нефтехимик
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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