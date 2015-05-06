Челябинск - Нефтехимик

|1 тур
|18 июля, пятница
|18:00
|Нефтехимик
|3:2
|Челябинск
|1 тур
|18 июля, пятница
|18:00
|Нефтехимик
|3:2
|Челябинск
|37 тур
|24 мая, четверг
|16:30
|Челябинск
|0:0
|Нефтехимик
|23 тур
|15 сентября, четверг
|16:00
|Нефтехимик
|2:0
|Челябинск
|11 тур
|24 июня, пятница
|16:30
|Челябинск
|0:1
|Нефтехимик
|14 тур
|10 августа, вторник
|16:30
|Челябинск
|0:1
|Нефтехимик
|2 тур
|4 мая, вторник
|18:00
|Нефтехимик
|2:0
|Челябинск
|25 тур
|19 сентября, суббота
|13:00
|Нефтехимик
|0:3
|Челябинск
|9 тур
|11 июня, четверг
|16:30
|Челябинск
|6:0
|Нефтехимик
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|25
|16
|7
|2
|39:10
|+29
|55
|2.
|Зенит Иж
|25
|12
|6
|7
|39:24
|+15
|42
|3.
|Сызрань-2003
|25
|11
|8
|6
|37:19
|+18
|41
|4.
|Челябинск
|25
|12
|4
|9
|27:22
|+5
|40
|5.
|Рубин-2
|25
|11
|7
|7
|39:25
|+14
|40
|6.
|Волга Ул
|25
|8
|14
|3
|29:16
|+13
|38