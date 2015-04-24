Динамо - Зенит-Ижевск

|10 тур
|12 сентября, пятница
|18:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Динамо
|10 тур
|12 сентября, пятница
|18:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Динамо
|18 тур
|28 октября, понедельник
|18:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|Динамо
|8 тур
|4 сентября, среда
|17:00
|Динамо
|0:1
|Зенит-Ижевск
|1/128 финала
|22 июля, понедельник
|18:00
|Динамо
|0:1
|Зенит-Ижевск
|20 тур
|29 октября, понедельник
|14:00
|Динамо
|1:1
|Зенит-Ижевск
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Зенит-Ижевск
|3:2
|Динамо
|1/256 финала
|15 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:3
|Зенит-Ижевск
|39 тур
|5 июня, вторник
|17:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|Динамо
|25 тур
|29 сентября, четверг
|16:00
|Динамо
|0:2
|Зенит-Ижевск
|13 тур
|7 июля, четверг
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Динамо
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Носта
|24
|7
|7
|10
|20:30
|-10
|28
|2.
|Нефтехимик
|24
|7
|5
|12
|24:32
|-8
|26
|3.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|9
|10
|27:36
|-9
|24
|4.
|Динамо Кр
|24
|4
|8
|12
|17:34
|-17
|20
|5.
|Спартак Й-О
|24
|1
|7
|16
|17:67
|-50
|10