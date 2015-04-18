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Челябинск - Лада-Тольятти

18.04.2015, Суббота, 15:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 19 тур Челябинск - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
9 тур
7 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
14 тур
4 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
4 тур
7 августа, среда 16:30 Челябинск 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 15:00 Челябинск 4:1 Лада-Тольятти
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 15:30 Челябинск 2:0 Лада-Тольятти
8 тур
2 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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