Челябинск - Лада-Тольятти

|9 тур
|7 сентября, воскресенье
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:2
|Челябинск
|9 тур
|7 сентября, воскресенье
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:2
|Челябинск
|14 тур
|4 октября, пятница
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:4
|Челябинск
|4 тур
|7 августа, среда
|16:30
|Челябинск
|0:0
|Лада-Тольятти
|28 тур
|18 мая, суббота
|15:00
|Челябинск
|4:1
|Лада-Тольятти
|12 тур
|19 сентября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|Челябинск
|24 тур
|10 сентября, четверг
|15:30
|Челябинск
|2:0
|Лада-Тольятти
|8 тур
|2 июня, вторник
|17:30
|Лада-Тольятти
|0:2
|Челябинск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|25
|16
|7
|2
|39:10
|+29
|55
|2.
|Зенит Иж
|25
|12
|6
|7
|39:24
|+15
|42
|3.
|Сызрань-2003
|25
|11
|8
|6
|37:19
|+18
|41
|4.
|Челябинск
|25
|12
|4
|9
|27:22
|+5
|40
|5.
|Рубин-2
|25
|11
|7
|7
|39:25
|+14
|40
|6.
|Волга Ул
|25
|8
|14
|3
|29:16
|+13
|38