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Сызрань-2003 - Динамо

18.04.2015, Суббота, 18:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 19 тур Сызрань-2003 - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
9 тур
7 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
14 тур
4 октября, пятница 14:00 Динамо 0:0 Сызрань-2003
4 тур
7 августа, среда 19:00 Сызрань-2003 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 18:00 Динамо 0:1 Сызрань-2003
14 тур
1 октября, понедельник 19:00 Сызрань-2003 0:1 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
35 тур
12 мая, суббота 18:00 Динамо 2:2 Сызрань-2003
21 тур
3 сентября, суббота 19:00 Сызрань-2003 1:1 Динамо
9 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Сызрань-2003
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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