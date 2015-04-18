Сызрань-2003 - Динамо

|9 тур
|7 сентября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|1:1
|Сызрань-2003
|9 тур
|7 сентября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|1:1
|Сызрань-2003
|14 тур
|4 октября, пятница
|14:00
|Динамо
|0:0
|Сызрань-2003
|4 тур
|7 августа, среда
|19:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Динамо
|30 тур
|27 мая, понедельник
|18:00
|Динамо
|0:1
|Сызрань-2003
|14 тур
|1 октября, понедельник
|19:00
|Сызрань-2003
|0:1
|Динамо
|35 тур
|12 мая, суббота
|18:00
|Динамо
|2:2
|Сызрань-2003
|21 тур
|3 сентября, суббота
|19:00
|Сызрань-2003
|1:1
|Динамо
|9 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Сызрань-2003
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|25
|16
|7
|2
|39:10
|+29
|55
|2.
|Зенит Иж
|25
|12
|6
|7
|39:24
|+15
|42
|3.
|Сызрань-2003
|25
|11
|8
|6
|37:19
|+18
|41
|4.
|Челябинск
|25
|12
|4
|9
|27:22
|+5
|40
|5.
|Рубин-2
|25
|11
|7
|7
|39:25
|+14
|40
|6.
|Волга Ул
|25
|8
|14
|3
|29:16
|+13
|38