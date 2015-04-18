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Волга - Носта

18.04.2015, Суббота, 18:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 19 тур Волга - Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
9 тур
7 сентября, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
21 тур
30 апреля, среда 16:00 Носта 2:0 Волга
11 тур
19 сентября, четверг 18:00 Волга 1:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
18 тур
20 октября, суббота 18:00 Волга 0:1 Носта
2 тур
24 июля, вторник 17:00 Носта 0:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
39 тур
5 июня, вторник 17:00 Волга 2:0 Носта
25 тур
29 сентября, четверг 15:00 Носта 0:2 Волга
13 тур
8 июля, пятница 18:00 Волга 5:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
16 тур
24 августа, вторник 19:00 Волга 2:0 Носта
4 тур
19 мая, среда 16:00 Носта 0:3 Волга
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 00:00 Волга 4:2 Носта
9 тур
5 мая, понедельник 00:00 Носта 2:1 Волга
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 25 16 7 2 39:10 +29 55
2. Зенит Иж 25 12 6 7 39:24 +15 42
3. Сызрань-2003 25 11 8 6 37:19 +18 41
4. Челябинск 25 12 4 9 27:22 +5 40
5. Рубин-2 25 11 7 7 39:25 +14 40
6. Волга Ул 25 8 14 3 29:16 +13 38
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