Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Паоло Валери (Рим)

Ювентус - Наполи

22.12.2014, Понедельник, 20:30 мск Доха, стадион Ясим Бин Хамад Суперкубок Италии Ювентус - Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:0 Ювентус
12 тур
10 ноября, воскресенье 23:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
1 марта, пятница 23:45 Наполи 1:1 Ювентус
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:0 Наполи
Суперкубок Италии 2012

11 августа, суббота 16:00 Ювентус 4:2 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
Финал
20 мая, воскресенье 23:00 Ювентус 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
11 тур
29 ноября, вторник 23:45 Наполи 3:3 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Ювентус 2:2 Наполи
19 тур
9 января, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
25 марта, четверг 22:45 Наполи 3:1 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:3 Наполи
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
7 тур
18 октября, суббота 22:30 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Ювентус 0:0
(4:3)п		 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
9 тур
27 октября, суббота 22:30 Наполи 3:1 Ювентус
...
  • Читайте нас: 