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Якутия - Байкал

04.06.2015, Четверг, 12:30 мск Якутск, стадион Туймаада Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 30 тур Якутия - Байкал
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
12 тур
13 сентября, суббота 12:00 Байкал 1:1 Якутия
10 тур
3 сентября, среда 12:30 Якутия 0:2 Байкал
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
29 тур
1 июня, воскресенье 10:00 Якутия 2:1 Байкал
11 тур
14 сентября, суббота 12:00 Байкал 3:0 Якутия
9 тур
5 сентября, четверг 11:00 Якутия 2:2 Байкал
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
27 тур
9 мая, четверг 11:00 Байкал 1:2 Якутия
15 тур
29 сентября, суббота 10:00 Якутия 1:0 Байкал
5 тур
5 августа, воскресенье 15:00 Байкал 1:1 Якутия
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
29 тур
28 сентября, среда 13:00 Байкал 3:2 Якутия
27 тур
18 сентября, воскресенье 11:00 Якутия 1:1 Байкал
1 тур
23 апреля, суббота 00:00 Байкал 1:1 Якутия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
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