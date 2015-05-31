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Чита - Якутия

31.05.2015, Воскресенье, 12:30 мск Чита, стадион Локомотив Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 29 тур Чита - Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
11 тур
10 сентября, среда 12:30 Чита 2:0 Якутия
9 тур
31 августа, воскресенье 10:00 Якутия 1:2 Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
24 тур
6 мая, вторник 12:30 Якутия 1:3 Чита
18 тур
14 октября, понедельник 11:00 Чита 4:0 Якутия
4 тур
6 августа, вторник 12:30 Якутия 2:1 Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 12:30 Чита 1:1 Якутия
16 тур
2 октября, вторник 11:00 Якутия 0:1 Чита
6 тур
8 августа, среда 12:30 Чита 1:0 Якутия
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
30 тур
1 октября, суббота 11:00 Чита 4:0 Якутия
28 тур
21 сентября, среда 12:30 Якутия 0:4 Чита
2 тур
26 апреля, вторник 00:00 Чита 1:0 Якутия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
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