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Якутия - Смена

24.05.2015, Воскресенье, 11:00 мск Якутск, стадион Туймаада Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур Якутия - Смена
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
13 тур
20 сентября, суббота 10:00 Смена 2:0 Якутия
8 тур
23 августа, суббота 10:00 Якутия 2:1 Смена
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
26 июля, суббота 11:00 Смена 3:1 Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
26 тур
16 мая, пятница 11:30 Смена 2:1 Якутия
16 тур
5 октября, суббота 11:00 Якутия 0:1 Смена
6 тур
17 августа, суббота 11:30 Смена 0:0 Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
32 тур
31 мая, пятница 12:00 Якутия 1:2 Смена
19 тур
17 октября, среда 10:00 Якутия 0:1 Смена
9 тур
27 августа, понедельник 12:00 Смена 3:1 Якутия
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
40 тур
22 мая, вторник 11:00 Смена 4:0 Якутия
18 тур
21 июля, четверг 13:00 Якутия 1:5 Смена
12 тур
20 июня, понедельник 12:00 Смена 2:2 Якутия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
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