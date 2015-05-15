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Сибирь-2 - Байкал

15.05.2015, Пятница, 14:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур Сибирь-2 - Байкал
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
16 тур
3 октября, пятница 12:00 Байкал 3:1 Сибирь-2
6 тур
13 августа, среда 15:00 Сибирь-2 0:1 Байкал
Россия. Кубок (2014/2015)
1/256 финала
14 июля, понедельник 14:00 Байкал 4:2 Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
23 тур
2 мая, пятница 14:00 Сибирь-2 1:5 Байкал
17 тур
11 октября, пятница 13:00 Сибирь-2 2:3 Байкал
3 тур
3 августа, суббота 12:00 Байкал 0:0 Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
32 тур
31 мая, пятница 15:00 Сибирь-2 4:0 Байкал
20 тур
20 октября, суббота 11:00 Байкал 2:0 Сибирь-2
10 тур
30 августа, четверг 15:00 Сибирь-2 1:1 Байкал
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
31 тур
8 октября, суббота 15:00 Сибирь-2 0:0 Байкал
25 тур
7 сентября, среда 13:00 Байкал 1:1 Сибирь-2
3 тур
4 мая, среда 00:00 Сибирь-2 0:2 Байкал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
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