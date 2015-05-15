Введите ваш ник на сайте

Динамо - Якутия

15.05.2015, Пятница, 15:30 мск Барнаул, стадион Динамо Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур Динамо - Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
16 тур
3 октября, пятница 12:30 Якутия 0:3 Динамо
6 тур
13 августа, среда 15:30 Динамо 4:1 Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
23 тур
22 апреля, понедельник 15:30 Динамо 1:0 Якутия
21 тур
26 октября, пятница 10:00 Якутия 1:0 Динамо
1 тур
15 июля, воскресенье 15:30 Динамо 6:1 Якутия
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
32 тур
11 октября, вторник 09:00 Якутия 2:3 Динамо
26 тур
10 сентября, суббота 15:30 Динамо 2:0 Якутия
4 тур
7 мая, суббота 00:00 Якутия 2:3 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
...
  • Читайте нас: 