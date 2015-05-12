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Сибирь-2 - Чита

12.05.2015, Вторник, 14:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур Сибирь-2 - Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
15 тур
30 сентября, вторник 12:00 Чита 2:0 Сибирь-2
5 тур
10 августа, воскресенье 11:00 Сибирь-2 2:3 Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
28 тур
25 мая, воскресенье 14:00 Сибирь-2 0:1 Чита
14 тур
26 сентября, четверг 12:00 Чита 0:3 Сибирь-2
8 тур
27 августа, вторник 15:00 Сибирь-2 1:2 Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
31 тур
28 мая, вторник 15:00 Сибирь-2 0:0 Чита
19 тур
17 октября, среда 11:00 Чита 3:2 Сибирь-2
9 тур
27 августа, понедельник 13:00 Сибирь-2 0:1 Чита
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
32 тур
11 октября, вторник 15:00 Сибирь-2 1:1 Чита
26 тур
10 сентября, суббота 12:30 Чита 1:1 Сибирь-2
4 тур
7 мая, суббота 00:00 Сибирь-2 2:0 Чита
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
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