Чита - Томь-2

|18 тур
|13 октября, понедельник
|15:30
|Томь-2
|3:1
|Чита
|4 тур
|2 августа, суббота
|11:00
|Чита
|0:2
|Томь-2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Байкал
|24
|11
|11
|2
|37:18
|+19
|44
|2.
|Иртыш
|24
|12
|7
|5
|35:17
|+18
|43
|3.
|Новокузнецк
|24
|11
|10
|3
|38:19
|+19
|43
|4.
|Смена К-А
|24
|10
|8
|6
|25:20
|+5
|38
|5.
|Чита
|24
|10
|6
|8
|27:30
|-3
|36
|6.
|Динамо Брл
|24
|10
|4
|10
|43:39
|+4
|34
|7.
|Якутия
|24
|6
|2
|16
|28:47
|-19
|20
|8.
|Сибирь-2
|24
|5
|5
|14
|27:40
|-13
|20
|9.
|Томь-2
|24
|5
|3
|16
|25:55
|-30
|18