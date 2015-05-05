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Чита - Томь-2

05.05.2015, Вторник, 12:30 мск Чита, стадион Локомотив Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 24 тур Чита - Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
18 тур
13 октября, понедельник 15:30 Томь-2 3:1 Чита
4 тур
2 августа, суббота 11:00 Чита 0:2 Томь-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
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