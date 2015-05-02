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Смена - Сибирь-2

02.05.2015, Суббота, 11:00 мск Комсомольск-на-Амуре, стадион Авангард Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 23 тур Смена - Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
17 тур
10 октября, пятница 15:00 Сибирь-2 0:1 Смена
3 тур
30 июля, среда 12:00 Смена 0:1 Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014)
30 тур
4 июня, среда 12:00 Смена 2:0 Сибирь-2
12 тур
17 сентября, вторник 14:30 Сибирь-2 0:1 Смена
10 тур
8 сентября, воскресенье 11:00 Смена 2:0 Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
24 тур
25 апреля, четверг 11:30 Смена 4:1 Сибирь-2
22 тур
29 октября, понедельник 15:00 Сибирь-2 0:1 Смена
2 тур
18 июля, среда 12:00 Смена 1:2 Сибирь-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
42 тур
1 июня, пятница 13:00 Сибирь-2 1:6 Смена
16 тур
11 июля, понедельник 12:00 Смена 2:0 Сибирь-2
14 тур
30 июня, четверг 15:00 Сибирь-2 1:1 Смена
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
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