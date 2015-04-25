Введите ваш ник на сайте

Сибирь-2 - Динамо

25.04.2015, Суббота, 16:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 22 тур Сибирь-2 - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
20 тур
23 октября, четверг 14:00 Динамо 4:2 Сибирь-2
1 тур
19 июля, суббота 15:00 Сибирь-2 1:3 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013)
30 тур
22 мая, среда 15:00 Сибирь-2 1:2 Динамо
18 тур
11 октября, четверг 15:00 Сибирь-2 2:0 Динамо
8 тур
20 августа, понедельник 15:30 Динамо 2:1 Сибирь-2
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
11 июля, среда 15:30 Динамо 4:0 Сибирь-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
34 тур
22 октября, суббота 12:00 Динамо 1:1 Сибирь-2
23 тур
28 августа, воскресенье 12:00 Сибирь-2 2:2 Динамо
6 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 5:0 Сибирь-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
...
  • Читайте нас: 