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Сибирь-2 - Новокузнецк

22.04.2015, Среда, 14:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 21 тур Сибирь-2 - Металлург
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015)
19 тур
20 октября, понедельник 14:00 Новокузнецк 1:0 Сибирь-2
2 тур
22 июля, вторник 15:00 Сибирь-2 2:2 Новокузнецк
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012)
30 тур
1 октября, суббота 14:00 Новокузнецк 3:1 Сибирь-2
28 тур
21 сентября, среда 15:00 Сибирь-2 0:5 Новокузнецк
2 тур
26 апреля, вторник 00:00 Новокузнецк 3:0 Сибирь-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байкал 24 11 11 2 37:18 +19 44
2. Иртыш 24 12 7 5 35:17 +18 43
3. Новокузнецк 24 11 10 3 38:19 +19 43
4. Смена К-А 24 10 8 6 25:20 +5 38
5. Чита 24 10 6 8 27:30 -3 36
6. Динамо Брл 24 10 4 10 43:39 +4 34
7. Якутия 24 6 2 16 28:47 -19 20
8. Сибирь-2 24 5 5 14 27:40 -13 20
9. Томь-2 24 5 3 16 25:55 -30 18
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