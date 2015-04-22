|19 тур
|20 октября, понедельник
|14:00
|Новокузнецк
|1:0
|Сибирь-2
|2 тур
|22 июля, вторник
|15:00
|Сибирь-2
|2:2
|Новокузнецк
|19 тур
|20 октября, понедельник
|14:00
|Новокузнецк
|1:0
|Сибирь-2
|2 тур
|22 июля, вторник
|15:00
|Сибирь-2
|2:2
|Новокузнецк
|30 тур
|1 октября, суббота
|14:00
|Новокузнецк
|3:1
|Сибирь-2
|28 тур
|21 сентября, среда
|15:00
|Сибирь-2
|0:5
|Новокузнецк
|2 тур
|26 апреля, вторник
|00:00
|Новокузнецк
|3:0
|Сибирь-2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Байкал
|24
|11
|11
|2
|37:18
|+19
|44
|2.
|Иртыш
|24
|12
|7
|5
|35:17
|+18
|43
|3.
|Новокузнецк
|24
|11
|10
|3
|38:19
|+19
|43
|4.
|Смена К-А
|24
|10
|8
|6
|25:20
|+5
|38
|5.
|Чита
|24
|10
|6
|8
|27:30
|-3
|36
|6.
|Динамо Брл
|24
|10
|4
|10
|43:39
|+4
|34
|7.
|Якутия
|24
|6
|2
|16
|28:47
|-19
|20
|8.
|Сибирь-2
|24
|5
|5
|14
|27:40
|-13
|20
|9.
|Томь-2
|24
|5
|3
|16
|25:55
|-30
|18