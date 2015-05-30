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Зенит - Динамо Бр

30.05.2015, Суббота, 14:00 мск Пенза, стадион Первомайский Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур Зенит - Динамо Бр
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
15 тур
11 октября, суббота 16:00 Динамо Бр 0:0 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
20 тур
3 ноября, воскресенье 16:00 Динамо Бр 0:0 Зенит
6 тур
17 августа, суббота 17:00 Зенит 0:1 Динамо Бр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Факел 30 25 5 0 63:14 +49 80
2. Рязань 30 21 6 3 51:13 +38 69
3. Тамбов 30 19 8 3 68:26 +42 65
4. Локомотив Лс 30 15 8 7 34:22 +12 53
5. Зенит Пз 30 14 7 9 32:22 +10 49
6. Калуга 30 14 7 9 42:31 +11 49
7. Металлург Лп 30 13 10 7 42:29 +13 49
8. Витязь 30 12 8 10 43:47 -4 44
9. Авангард Кур 30 13 4 13 45:35 +10 43
10. Динамо Бр 30 9 11 10 30:26 +4 38
11. Выбор-Курбатово 29 7 8 14 22:43 -21 29
12. Подолье 30 9 1 20 30:55 -25 28
13. Орел 30 5 5 20 25:58 -33 20
14. 29 5 4 20 16:54 -38 19
15. Чертаново 30 4 6 20 30:63 -33 18
16. Арсенал-2 30 1 8 21 19:54 -35 11
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