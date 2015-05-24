Введите ваш ник на сайте

Калуга - Орел

24.05.2015, Воскресенье, 17:00 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур Калуга - Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
14 тур
5 октября, воскресенье 15:30 Орел 0:4 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
27 тур
19 мая, понедельник 18:30 Калуга 2:1 Орел
13 тур
24 сентября, вторник 18:00 Орел 0:2 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
19 тур
28 октября, воскресенье 16:00 Орел 2:2 Калуга
5 тур
9 августа, четверг 18:00 Калуга 3:0 Орел
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
5 августа, воскресенье 19:00 Орел 0:1 Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
38 тур
29 мая, вторник 19:00 Калуга 1:1 Орел
24 тур
22 сентября, четверг 17:00 Орел 1:0 Калуга
12 тур
29 июня, среда 00:00 Калуга 1:1 Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
22 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Калуга 2:0 Орел
8 тур
9 июня, среда 18:30 Орел 0:0 Калуга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Факел 30 25 5 0 63:14 +49 80
2. Рязань 30 21 6 3 51:13 +38 69
3. Тамбов 30 19 8 3 68:26 +42 65
4. Локомотив Лс 30 15 8 7 34:22 +12 53
5. Зенит Пз 30 14 7 9 32:22 +10 49
6. Калуга 30 14 7 9 42:31 +11 49
7. Металлург Лп 30 13 10 7 42:29 +13 49
8. Витязь 30 12 8 10 43:47 -4 44
9. Авангард Кур 30 13 4 13 45:35 +10 43
10. Динамо Бр 30 9 11 10 30:26 +4 38
11. Выбор-Курбатово 29 7 8 14 22:43 -21 29
12. Подолье 30 9 1 20 30:55 -25 28
13. Орел 30 5 5 20 25:58 -33 20
14. 29 5 4 20 16:54 -38 19
15. Чертаново 30 4 6 20 30:63 -33 18
16. Арсенал-2 30 1 8 21 19:54 -35 11
...
  • Читайте нас: 