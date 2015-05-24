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Рязань - Локомотив

24.05.2015, Воскресенье, 18:30 мск Рязань, стадион Спартак Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур Рязань - Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
14 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Локомотив 1:3 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
18 тур
22 октября, вторник 18:00 Локомотив 2:2 Рязань
4 тур
4 августа, воскресенье 18:30 Рязань 0:0 Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
29 тур
31 мая, пятница 18:00 Локомотив 2:0 Рязань
15 тур
6 октября, суббота 18:30 Рязань 5:0 Локомотив
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
36 тур
17 мая, четверг 18:00 Рязань 2:0 Локомотив
22 тур
10 сентября, суббота 18:00 Локомотив 3:0 Рязань
10 тур
17 июня, пятница 00:00 Рязань 1:0 Локомотив
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
29 тур
24 октября, воскресенье 16:00 Локомотив 1:0 Рязань
15 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Рязань 0:3 Локомотив
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
25 тур
4 сентября, пятница 16:00 Локомотив 4:0 Рязань
9 тур
4 июня, четверг 18:30 Рязань 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Факел 30 25 5 0 63:14 +49 80
2. Рязань 30 21 6 3 51:13 +38 69
3. Тамбов 30 19 8 3 68:26 +42 65
4. Локомотив Лс 30 15 8 7 34:22 +12 53
5. Зенит Пз 30 14 7 9 32:22 +10 49
6. Калуга 30 14 7 9 42:31 +11 49
7. Металлург Лп 30 13 10 7 42:29 +13 49
8. Витязь 30 12 8 10 43:47 -4 44
9. Авангард Кур 30 13 4 13 45:35 +10 43
10. Динамо Бр 30 9 11 10 30:26 +4 38
11. Выбор-Курбатово 29 7 8 14 22:43 -21 29
12. Подолье 30 9 1 20 30:55 -25 28
13. Орел 30 5 5 20 25:58 -33 20
14. 29 5 4 20 16:54 -38 19
15. Чертаново 30 4 6 20 30:63 -33 18
16. Арсенал-2 30 1 8 21 19:54 -35 11
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