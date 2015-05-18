Введите ваш ник на сайте

Локомотив - Витязь

18.05.2015, Понедельник, 18:00 мск Лиски, стадион Локомотив Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур Локомотив - Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
13 тур
29 сентября, понедельник 19:00 Витязь 4:3 Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
29 тур
30 мая, пятница 19:00 Локомотив 2:0 Витязь
15 тур
5 октября, суббота 17:00 Витязь 2:1 Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
19 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Витязь 1:1 Локомотив
5 тур
9 августа, четверг 19:00 Локомотив 1:1 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
38 тур
29 мая, вторник 19:00 Витязь 3:3 Локомотив
24 тур
22 сентября, четверг 18:00 Локомотив 1:0 Витязь
12 тур
29 июня, среда 00:00 Витязь 1:1 Локомотив
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
23 тур
18 сентября, суббота 18:00 Локомотив 3:0 Витязь
9 тур
16 июня, среда 18:00 Витязь 0:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Факел 30 25 5 0 63:14 +49 80
2. Рязань 30 21 6 3 51:13 +38 69
3. Тамбов 30 19 8 3 68:26 +42 65
4. Локомотив Лс 30 15 8 7 34:22 +12 53
5. Зенит Пз 30 14 7 9 32:22 +10 49
6. Калуга 30 14 7 9 42:31 +11 49
7. Металлург Лп 30 13 10 7 42:29 +13 49
8. Витязь 30 12 8 10 43:47 -4 44
9. Авангард Кур 30 13 4 13 45:35 +10 43
10. Динамо Бр 30 9 11 10 30:26 +4 38
11. Выбор-Курбатово 29 7 8 14 22:43 -21 29
12. Подолье 30 9 1 20 30:55 -25 28
13. Орел 30 5 5 20 25:58 -33 20
14. 29 5 4 20 16:54 -38 19
15. Чертаново 30 4 6 20 30:63 -33 18
16. Арсенал-2 30 1 8 21 19:54 -35 11
...
  • Читайте нас: 