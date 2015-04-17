Зенит - Арсенал-2

|8 тур
|28 августа, четверг
|18:00
|Арсенал-2
|0:2
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Факел
|30
|25
|5
|0
|63:14
|+49
|80
|2.
|Рязань
|30
|21
|6
|3
|51:13
|+38
|69
|3.
|Тамбов
|30
|19
|8
|3
|68:26
|+42
|65
|4.
|Локомотив Лс
|30
|15
|8
|7
|34:22
|+12
|53
|5.
|Зенит Пз
|30
|14
|7
|9
|32:22
|+10
|49
|6.
|Калуга
|30
|14
|7
|9
|42:31
|+11
|49
|7.
|Металлург Лп
|30
|13
|10
|7
|42:29
|+13
|49
|8.
|Витязь
|30
|12
|8
|10
|43:47
|-4
|44
|9.
|Авангард Кур
|30
|13
|4
|13
|45:35
|+10
|43
|10.
|Динамо Бр
|30
|9
|11
|10
|30:26
|+4
|38
|11.
|Выбор-Курбатово
|29
|7
|8
|14
|22:43
|-21
|29
|12.
|Подолье
|30
|9
|1
|20
|30:55
|-25
|28
|13.
|Орел
|30
|5
|5
|20
|25:58
|-33
|20
|14.
|29
|5
|4
|20
|16:54
|-38
|19
|15.
|Чертаново
|30
|4
|6
|20
|30:63
|-33
|18
|16.
|Арсенал-2
|30
|1
|8
|21
|19:54
|-35
|11