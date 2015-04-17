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Витязь - Металлург Л

17.04.2015, Пятница, 19:00 мск Подольск, стадион Труд Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур Витязь - Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
8 тур
27 августа, среда 18:00 Металлург Л 3:4 Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
30 тур
5 июня, четверг 19:00 Витязь 3:1 Металлург Л
1 тур
16 июля, вторник 18:00 Металлург Л 2:0 Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
28 тур
26 мая, воскресенье 15:00 Витязь 1:0 Металлург Л
14 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Металлург Л 1:1 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
37 тур
23 мая, среда 18:00 Металлург Л 2:1 Витязь
23 тур
16 сентября, пятница 18:30 Витязь 0:2 Металлург Л
11 тур
23 июня, четверг 00:00 Металлург Л 1:3 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
24 тур
24 сентября, пятница 17:00 Витязь 0:0 Металлург Л
10 тур
22 июня, вторник 18:00 Металлург Л 4:3 Витязь
Россия. Первый дивизион 2009
35 тур
11 октября, воскресенье 16:00 Витязь 2:0 Металлург Л
15 тур
13 июня, суббота 17:00 Металлург Л 0:3 Витязь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Факел 30 25 5 0 63:14 +49 80
2. Рязань 30 21 6 3 51:13 +38 69
3. Тамбов 30 19 8 3 68:26 +42 65
4. Локомотив Лс 30 15 8 7 34:22 +12 53
5. Зенит Пз 30 14 7 9 32:22 +10 49
6. Калуга 30 14 7 9 42:31 +11 49
7. Металлург Лп 30 13 10 7 42:29 +13 49
8. Витязь 30 12 8 10 43:47 -4 44
9. Авангард Кур 30 13 4 13 45:35 +10 43
10. Динамо Бр 30 9 11 10 30:26 +4 38
11. Выбор-Курбатово 29 7 8 14 22:43 -21 29
12. Подолье 30 9 1 20 30:55 -25 28
13. Орел 30 5 5 20 25:58 -33 20
14. 29 5 4 20 16:54 -38 19
15. Чертаново 30 4 6 20 30:63 -33 18
16. Арсенал-2 30 1 8 21 19:54 -35 11
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