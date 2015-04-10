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Орел - Зенит

10.04.2015, Пятница, 16:00 мск Орел, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 21 тур Орел - Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
7 тур
22 августа, пятница 18:00 Зенит 2:1 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
18 тур
22 октября, вторник 19:00 Орел 1:1 Зенит
4 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Зенит 2:0 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
18 тур
22 октября, понедельник 18:00 Зенит 1:0 Орел
4 тур
31 июля, вторник 19:00 Орел 0:2 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
36 тур
17 мая, четверг 18:00 Зенит 1:2 Орел
22 тур
10 сентября, суббота 12:00 Орел 4:1 Зенит
10 тур
17 июня, пятница 00:00 Зенит 2:1 Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
18 тур
18 августа, среда 19:00 Зенит 4:0 Орел
4 тур
11 мая, вторник 18:30 Орел 3:3 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Факел 30 25 5 0 63:14 +49 80
2. Рязань 30 21 6 3 51:13 +38 69
3. Тамбов 30 19 8 3 68:26 +42 65
4. Локомотив Лс 30 15 8 7 34:22 +12 53
5. Зенит Пз 30 14 7 9 32:22 +10 49
6. Калуга 30 14 7 9 42:31 +11 49
7. Металлург Лп 30 13 10 7 42:29 +13 49
8. Витязь 30 12 8 10 43:47 -4 44
9. Авангард Кур 30 13 4 13 45:35 +10 43
10. Динамо Бр 30 9 11 10 30:26 +4 38
11. Выбор-Курбатово 29 7 8 14 22:43 -21 29
12. Подолье 30 9 1 20 30:55 -25 28
13. Орел 30 5 5 20 25:58 -33 20
14. 29 5 4 20 16:54 -38 19
15. Чертаново 30 4 6 20 30:63 -33 18
16. Арсенал-2 30 1 8 21 19:54 -35 11
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