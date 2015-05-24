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Зенит-2 - Спартак-2

24.05.2015, Воскресенье, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур Зенит-2 - Спартак-2
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
14 тур
5 октября, воскресенье 14:00 Спартак-2 3:1 Зенит-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак-2 30 20 5 5 65:26 +39 65
2. Зенит-2 30 18 3 9 78:41 +37 57
3. Строгино 30 16 6 8 39:29 +10 54
4. Химки 30 15 9 6 42:27 +15 54
5. Текстильщик Ив 30 15 8 7 51:29 +22 53
6. Олимп-Долгопрудный 30 14 9 7 46:39 +7 51
7. Сатурн 30 15 5 10 42:31 +11 50
8. Торпедо Вл 30 14 6 10 40:36 +4 48
9. Псков-747 31 12 9 10 40:38 +2 45
10. Домодедово 31 10 8 13 47:50 -3 38
11. Волга Тв 30 9 5 16 36:54 -18 32
12. Москва 30 8 4 18 39:59 -20 28
13. Спартак Кс 30 7 7 16 26:39 -13 28
14. ЦРФСО 30 7 7 16 32:49 -17 28
15. Коломна 30 6 5 19 27:65 -38 23
16. Знамя Труда 30 4 6 20 21:59 -38 18
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