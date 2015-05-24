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Сатурн - Химки

24.05.2015, Воскресенье, 17:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур Сатурн - Химки
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
14 тур
5 октября, воскресенье 13:30 Химки 1:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
30 октября, пятница 20:15 Сатурн 1:0 Химки
13 тур
10 июля, пятница 19:00 Химки 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
20 сентября, суббота 14:15 Химки 2:1 Сатурн
8 тур
3 мая, суббота 14:00 Сатурн 2:2 Химки
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
1 сентября, суббота 18:30 Сатурн 1:0 Химки
9 тур
13 мая, воскресенье 14:00 Химки 0:0 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак-2 30 20 5 5 65:26 +39 65
2. Зенит-2 30 18 3 9 78:41 +37 57
3. Строгино 30 16 6 8 39:29 +10 54
4. Химки 30 15 9 6 42:27 +15 54
5. Текстильщик Ив 30 15 8 7 51:29 +22 53
6. Олимп-Долгопрудный 30 14 9 7 46:39 +7 51
7. Сатурн 30 15 5 10 42:31 +11 50
8. Торпедо Вл 30 14 6 10 40:36 +4 48
9. Псков-747 31 12 9 10 40:38 +2 45
10. Домодедово 31 10 8 13 47:50 -3 38
11. Волга Тв 30 9 5 16 36:54 -18 32
12. Москва 30 8 4 18 39:59 -20 28
13. Спартак Кс 30 7 7 16 26:39 -13 28
14. ЦРФСО 30 7 7 16 32:49 -17 28
15. Коломна 30 6 5 19 27:65 -38 23
16. Знамя Труда 30 4 6 20 21:59 -38 18
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