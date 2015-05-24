Спартак К - ЦРФСО

|14 тур
|5 октября, воскресенье
|17:00
|ЦРФСО
|0:2
|Спартак К
|15 тур
|11 октября, четверг
|18:30
|Спартак К
|0:0
|ЦРФСО
|13 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:00
|ЦРФСО
|0:2
|Спартак К
|42 тур
|5 мая, суббота
|18:30
|ЦРФСО
|1:0
|Спартак К
|26 тур
|1 сентября, четверг
|18:00
|Спартак К
|3:1
|ЦРФСО
|10 тур
|3 июня, пятница
|00:00
|ЦРФСО
|2:1
|Спартак К
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак-2
|30
|20
|5
|5
|65:26
|+39
|65
|2.
|Зенит-2
|30
|18
|3
|9
|78:41
|+37
|57
|3.
|Строгино
|30
|16
|6
|8
|39:29
|+10
|54
|4.
|Химки
|30
|15
|9
|6
|42:27
|+15
|54
|5.
|Текстильщик Ив
|30
|15
|8
|7
|51:29
|+22
|53
|6.
|Олимп-Долгопрудный
|30
|14
|9
|7
|46:39
|+7
|51
|7.
|Сатурн
|30
|15
|5
|10
|42:31
|+11
|50
|8.
|Торпедо Вл
|30
|14
|6
|10
|40:36
|+4
|48
|9.
|Псков-747
|31
|12
|9
|10
|40:38
|+2
|45
|10.
|Домодедово
|31
|10
|8
|13
|47:50
|-3
|38
|11.
|Волга Тв
|30
|9
|5
|16
|36:54
|-18
|32
|12.
|Москва
|30
|8
|4
|18
|39:59
|-20
|28
|13.
|Спартак Кс
|30
|7
|7
|16
|26:39
|-13
|28
|14.
|ЦРФСО
|30
|7
|7
|16
|32:49
|-17
|28
|15.
|Коломна
|30
|6
|5
|19
|27:65
|-38
|23
|16.
|Знамя Труда
|30
|4
|6
|20
|21:59
|-38
|18