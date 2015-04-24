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Текстильщик - Спартак К

24.04.2015, Пятница, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 23 тур Текстильщик - Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
9 тур
4 сентября, четверг 18:00 Спартак К 0:0 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
25 тур
19 апреля, суббота 17:00 Текстильщик 0:0 Спартак К
11 тур
4 сентября, среда 18:00 Спартак К 0:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
22 тур
2 мая, четверг 17:00 Спартак К 0:1 Текстильщик
8 тур
27 августа, понедельник 18:30 Текстильщик 0:1 Спартак К
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
30 июля, понедельник 18:30 Спартак К 0:2 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
34 тур
10 октября, понедельник 18:00 Спартак К 0:0 Текстильщик
18 тур
14 июля, четверг 18:00 Текстильщик 0:2 Спартак К
1 тур
18 апреля, понедельник 00:00 Спартак К 2:1 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
23 тур
26 августа, четверг 18:00 Спартак К 2:1 Текстильщик
8 тур
25 мая, вторник 18:30 Текстильщик 2:2 Спартак К
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
33 тур
30 сентября, среда 18:00 Текстильщик 0:1 Спартак К
14 тур
21 июня, воскресенье 18:00 Спартак К 0:0 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак-2 30 20 5 5 65:26 +39 65
2. Зенит-2 30 18 3 9 78:41 +37 57
3. Строгино 30 16 6 8 39:29 +10 54
4. Химки 30 15 9 6 42:27 +15 54
5. Текстильщик Ив 30 15 8 7 51:29 +22 53
6. Олимп-Долгопрудный 30 14 9 7 46:39 +7 51
7. Сатурн 30 15 5 10 42:31 +11 50
8. Торпедо Вл 30 14 6 10 40:36 +4 48
9. Псков-747 31 12 9 10 40:38 +2 45
10. Домодедово 31 10 8 13 47:50 -3 38
11. Волга Тв 30 9 5 16 36:54 -18 32
12. Москва 30 8 4 18 39:59 -20 28
13. Спартак Кс 30 7 7 16 26:39 -13 28
14. ЦРФСО 30 7 7 16 32:49 -17 28
15. Коломна 30 6 5 19 27:65 -38 23
16. Знамя Труда 30 4 6 20 21:59 -38 18
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