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ЦРФСО - Знамя Труда

24.04.2015, Пятница, 18:00 мск Смоленск, стадион СГАФКСТ Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 23 тур ЦРФСО - Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
9 тур
4 сентября, четверг 17:00 Знамя Труда 0:2 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
32 тур
19 мая, понедельник 17:00 Знамя Труда 0:1 ЦРФСО
6 тур
7 августа, среда 18:30 ЦРФСО 1:0 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
28 тур
31 мая, пятница 18:00 ЦРФСО 2:1 Знамя Труда
2 тур
26 июля, четверг 18:00 Знамя Труда 0:0 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
48 тур
4 июня, понедельник 18:00 ЦРФСО 0:0 Знамя Труда
32 тур
30 сентября, пятница 16:00 Знамя Труда 2:2 ЦРФСО
15 тур
30 июня, четверг 18:00 Знамя Труда 0:1 ЦРФСО
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
25 тур
4 сентября, пятница 18:00 ЦРФСО 2:1 Знамя Труда
9 тур
4 июня, четверг 18:00 Знамя Труда 2:1 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак-2 30 20 5 5 65:26 +39 65
2. Зенит-2 30 18 3 9 78:41 +37 57
3. Строгино 30 16 6 8 39:29 +10 54
4. Химки 30 15 9 6 42:27 +15 54
5. Текстильщик Ив 30 15 8 7 51:29 +22 53
6. Олимп-Долгопрудный 30 14 9 7 46:39 +7 51
7. Сатурн 30 15 5 10 42:31 +11 50
8. Торпедо Вл 30 14 6 10 40:36 +4 48
9. Псков-747 31 12 9 10 40:38 +2 45
10. Домодедово 31 10 8 13 47:50 -3 38
11. Волга Тв 30 9 5 16 36:54 -18 32
12. Москва 30 8 4 18 39:59 -20 28
13. Спартак Кс 30 7 7 16 26:39 -13 28
14. ЦРФСО 30 7 7 16 32:49 -17 28
15. Коломна 30 6 5 19 27:65 -38 23
16. Знамя Труда 30 4 6 20 21:59 -38 18
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