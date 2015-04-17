Введите ваш ник на сайте

Сатурн - Москва

17.04.2015, Пятница, 18:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 22 тур Сатурн - Москва
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
8 тур
28 августа, четверг 17:00 Москва 1:3 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
22 августа, суббота 16:00 Москва 3:1 Сатурн
5 тур
18 апреля, суббота 15:00 Сатурн 0:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
26 октября, воскресенье 17:30 Москва 0:0 Сатурн
12 тур
9 июля, среда 19:00 Сатурн 0:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 15:15 Сатурн 0:0 Москва
11 тур
25 июля, среда 19:00 Москва 3:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Москва 2:1 Сатурн
15 тур
12 августа, суббота 00:00 Сатурн 1:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Сатурн 1:2 Москва
15 тур
9 июля, суббота 18:00 Москва 0:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Москва 2:1 Сатурн
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Сатурн 1:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Сатурн 0:3 Москва
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Москва 2:3 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Москва 0:0 Сатурн
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Сатурн 1:3 Москва
Чемпионат России 2001
24 тур
16 сентября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:0 Москва
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Москва 1:0 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак-2 30 20 5 5 65:26 +39 65
2. Зенит-2 30 18 3 9 78:41 +37 57
3. Строгино 30 16 6 8 39:29 +10 54
4. Химки 30 15 9 6 42:27 +15 54
5. Текстильщик Ив 30 15 8 7 51:29 +22 53
6. Олимп-Долгопрудный 30 14 9 7 46:39 +7 51
7. Сатурн 30 15 5 10 42:31 +11 50
8. Торпедо Вл 30 14 6 10 40:36 +4 48
9. Псков-747 31 12 9 10 40:38 +2 45
10. Домодедово 31 10 8 13 47:50 -3 38
11. Волга Тв 30 9 5 16 36:54 -18 32
12. Москва 30 8 4 18 39:59 -20 28
13. Спартак Кс 30 7 7 16 26:39 -13 28
14. ЦРФСО 30 7 7 16 32:49 -17 28
15. Коломна 30 6 5 19 27:65 -38 23
16. Знамя Труда 30 4 6 20 21:59 -38 18
...
  • Читайте нас: 