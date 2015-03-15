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Серкль Брюгге - Мехелен

15.03.2015, Воскресенье, 16:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 30 тур Серкль Брюгге - Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
15 тур
8 ноября, суббота 22:00 Мехелен 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа C
6 тур
3 мая, суббота 22:00 Мехелен 2:0 Серкль Брюгге
2 тур
5 апреля, суббота 20:00 Серкль Брюгге 0:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 23:00 Серкль Брюгге 3:2 Мехелен
10 тур
5 октября, суббота 22:00 Мехелен 1:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
26 тур
9 февраля, суббота 23:00 Мехелен 2:0 Серкль Брюгге
11 тур
20 октября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:2 Мехелен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа C
Плей-офф, 6 тур
5 мая, суббота 22:00 Серкль Брюгге 3:1 Мехелен
Плей-офф, 1 тур
31 марта, суббота 22:00 Мехелен 0:3 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 23:00 Серкль Брюгге 1:0 Мехелен
10 тур
15 октября, суббота 22:00 Мехелен 1:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II A, 4 тур
23 апреля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 3:1 Мехелен
Плей-офф II A, 3 тур
16 апреля, суббота 22:00 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге
25 тур
5 февраля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:1 Мехелен
8 тур
22 сентября, среда 22:30 Мехелен 2:2 Серкль Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф II - A, 4 тур
14 апреля, среда 22:30 Серкль Брюгге 2:1 Мехелен
Плей-офф II - A, 3 тур
10 апреля, суббота 22:00 Мехелен 1:0 Серкль Брюгге
24 тур
30 января, суббота 22:00 Мехелен 1:2 Серкль Брюгге
9 тур
28 сентября, понедельник 22:30 Серкль Брюгге 1:0 Мехелен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
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