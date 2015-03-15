Вестерло - Брюгге

|15 тур
|9 ноября, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|5:0
|Вестерло
|16 тур
|3 декабря, суббота
|23:00
|Вестерло
|0:1
|Брюгге
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|22:00
|Брюгге
|5:0
|Вестерло
|18 тур
|5 декабря, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|4:3
|Вестерло
|5 тур
|29 августа, воскресенье
|20:00
|Вестерло
|1:2
|Брюгге
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Брюгге
|30
|17
|10
|3
|69:28
|+41
|61
|2.
|Гент
|30
|16
|9
|5
|52:29
|+23
|57
|3.
|Андерлехт
|30
|16
|9
|5
|51:30
|+21
|57
|4.
|Стандард
|30
|16
|5
|9
|49:39
|+10
|53
|5.
|Кортрейк
|30
|16
|3
|11
|54:35
|+19
|51
|6.
|Шарлеруа
|30
|14
|7
|9
|44:31
|+13
|49
|7.
|Генк
|30
|13
|10
|7
|38:28
|+10
|49
|8.
|Локерен
|30
|10
|12
|8
|38:32
|+6
|42
|9.
|Мехелен
|30
|10
|11
|9
|37:39
|-2
|41
|10.
|Остенде
|30
|11
|5
|14
|40:52
|-12
|38
|11.
|Вестерло
|30
|8
|9
|13
|42:63
|-21
|33
|12.
|Зюлте-Варегем
|30
|8
|7
|15
|41:54
|-13
|31
|13.
|Мускрон
|30
|7
|5
|18
|32:51
|-19
|26
|14.
|Ваасланд-Беверен
|30
|7
|5
|18
|30:49
|-19
|26
|15.
|Серкль Брюгге
|30
|6
|6
|18
|21:45
|-24
|24
|16.
|Льерс
|30
|5
|7
|18
|30:63
|-33
|22