Введите ваш ник на сайте

Генк - Зюлте-Варегем

07.03.2015, Суббота, 22:00 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Про-Лига, 29 тур Генк - Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
14 тур
31 октября, пятница 22:30 Зюлте-Варегем 2:0 Генк
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
6 тур
25 апреля, пятница 22:30 Зюлте-Варегем 2:2 Генк
1 тур
29 марта, суббота 23:00 Генк 0:3 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
22 тур
19 января, воскресенье 21:00 Зюлте-Варегем 1:0 Генк
7 тур
15 сентября, воскресенье 20:00 Генк 5:2 Зюлте-Варегем
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
7 тур
3 мая, пятница 22:30 Зюлте-Варегем 0:4 Генк
2 тур
7 апреля, воскресенье 20:00 Генк 1:1 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
20 тур
16 декабря, воскресенье 17:30 Зюлте-Варегем 3:2 Генк
5 тур
26 августа, воскресенье 20:00 Генк 2:0 Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 21:00 Зюлте-Варегем 1:1 Генк
3 тур
13 августа, суббота 22:00 Генк 2:2 Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
24 тур
28 января, пятница 22:30 Зюлте-Варегем 0:1 Генк
9 тур
25 сентября, суббота 22:00 Генк 3:0 Зюлте-Варегем
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
19 тур
19 декабря, суббота 22:00 Генк 2:2 Зюлте-Варегем
2 тур
8 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 2:2 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
...
  • Читайте нас: 