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Андерлехт - Кортрейк

01.03.2015, Воскресенье, 20:00 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Про-Лига, 28 тур Андерлехт - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
13 тур
29 октября, среда 22:30 Кортрейк 2:3 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 21:00 Кортрейк 2:2 Андерлехт
10 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Андерлехт 0:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
28 июля, суббота 20:00 Кортрейк 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 9 тур
10 мая, четверг 22:30 Кортрейк 2:0 Андерлехт
Плей-офф, 1 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
21 тур
21 января, суббота 21:00 Кортрейк 0:1 Андерлехт
6 тур
11 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
22 тур
29 декабря, среда 20:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
7 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 3:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 9 тур
5 мая, среда 22:30 Кортрейк 1:3 Андерлехт
Плей-офф I, 5 тур
14 апреля, среда 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
16 тур
27 ноября, пятница 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
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