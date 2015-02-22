Введите ваш ник на сайте

Мехелен - Льерс

22.02.2015, Воскресенье, 22:00 мск Мехелен, стадион Аргосстадион Бельгия. Про-Лига, 27 тур Мехелен - Льерс
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
12 тур
24 октября, пятница 22:30 Льерс 0:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
21 тур
26 декабря, четверг 17:30 Льерс 3:0 Мехелен
6 тур
31 августа, суббота 20:00 Мехелен 0:0 Льерс
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
27 тур
16 февраля, суббота 23:00 Льерс 0:2 Мехелен
12 тур
27 октября, суббота 22:00 Мехелен 3:0 Льерс
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа C
Плей-офф, 5 тур
28 апреля, суббота 22:00 Мехелен 1:1 Льерс
Плей-офф, 2 тур
9 апреля, понедельник 20:00 Льерс 2:1 Мехелен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
16 тур
3 декабря, суббота 23:00 Льерс 2:2 Мехелен
3 тур
14 августа, воскресенье 22:30 Мехелен 2:1 Льерс
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II A, 6 тур
7 мая, суббота 22:00 Мехелен 4:3 Льерс
Плей-офф II A, 2 тур
8 апреля, пятница 22:30 Льерс 1:2 Мехелен
18 тур
15 февраля, вторник 20:00 Льерс 2:1 Мехелен
3 тур
14 августа, суббота 22:00 Мехелен 1:0 Льерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
...
  • Читайте нас: 