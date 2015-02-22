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Гент - Брюгге

22.02.2015, Воскресенье, 16:30 мск Гент, стадион Геламко Арена Бельгия. Про-Лига, 27 тур Гент - Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
12 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:2 Гент
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 17:30 Гент 1:3 Брюгге
5 тур
25 августа, воскресенье 16:30 Брюгге 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
27 января, воскресенье 17:30 Брюгге 0:0 Гент
9 тур
30 сентября, воскресенье 16:30 Гент 2:2 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
28 апреля, суббота 20:00 Гент 2:1 Брюгге
Плей-офф, 4 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 1:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 21:00 Гент 1:3 Брюгге
10 тур
16 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
2 апреля, суббота 20:00 Гент 1:1 Брюгге
21 тур
26 декабря, воскресенье 20:00 Гент 0:2 Брюгге
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Брюгге 3:2 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Гент 6:2 Брюгге
Плей-офф I, 4 тур
11 апреля, воскресенье 22:30 Брюгге 1:1 Гент
26 тур
14 февраля, воскресенье 22:30 Гент 1:1 Брюгге
11 тур
18 октября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:0 Гент
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
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